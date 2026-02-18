Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları: "2026 Yılı Asfalt Yılı Olacak"

(ELAZIĞ) - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, içme suyu hattı altyapı yenileme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kent genelinde Elazığ'dan İstanbul'a uzanan bir mesafede içme suyu hattı uygulandığını belirten Şerifoğulları, evsel bağlantıların ise yüzde 90 oranında tamamlandığını kaydetti. Şerifoğulları, "2026 yılı asfalt yılı olacak. Asfaltlanmayan tek bir caddemiz, sokağımız kalmayacak. Şehrimizde modern ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturacağız" dedi.

Başkan Şerifoğulları, altyapı yenileme çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İçme suyu altyapı yenileme sürecinin tamamlandığını aktaran Şerifoğulları, vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuştuğunu ve kayıp kaçak oranının önüne geçildiğini vurguladı.

Zor sürecin tamamlandığını dile getiren Şerifoğulları, altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onararak asfalt çalışmalarının ramazan ayı bitiminde başlayacağını sözlerine ekledi. Şerifoğulları, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Altyapı sorununu çözerken yollarımızın bozulacağını biliyorduk"

"Şehrimizin en temel problemi altyapı sorunuydu. Bizler bu sorunu çözmenin zorlu bir süreç gerektirdiğinin farkındaydık. Altyapı sorununu çözerken yollarımızın bozulacağını biliyorduk. Altyapı işine girmeyip sorunu görmezden gelebilirdik. Bizler istesek bu sorunu halı altına süpürebilirdik. Ama biz bu yöntemleri tercih etmedik. Ben hep şunu ifade ettim; siyasi geleceğime mal olsa dahi bu sorunu çözmek şehrime ve insanımıza vefa borcumdur."

"İçme suyu hattı altyapı yenileme sürecini tamamladık"

2019 yılında göreve gelir gelmez zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu bildiğimiz altyapı yenileme projemize ilişkin çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz; ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarımızı, sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, aynı zamanda altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıp ve kaçakların önüne geçip israfı engellemekti. Hamdolsun ki şehrimizin gelecek elli yılına yapılmış en büyük yatırım olan, içme suyu hattı altyapı yenileme sürecini tamamladık.

"Elazığ'dan İstanbul'a bir mesafede içme suyu hattı uyguladık"

Neredeyse Elazığ'dan İstanbul'a bir mesafede içme suyu hattını şehrimizin her sokağına, her caddesine döşedik. Yani şehrimizin can damarlarını ilmek ilmek yer altına işledik. İçme suyu hatlarımızı sağlıklı bir yapıya kavuşturduk. Evsel bağlantılarımızı yüzde 90 oranında tamamladık. Artık musluklarımızdan akan suyumuz çok daha sağlıklı ve kaliteli. Böylece yıllardır sadece konuşulan ama bir türlü icraata dönüşmeyen içme suyu altyapı sorununu tarihe gömdük.

"7 yılda toplam 26 kilometre yağmurlama hattı uyguladık"

Göreve başladığımız 2019 yılına kadar Elazığ'da toplam 65 kilometre yağmurlama hattı döşenmişti. 2019 yılından bugüne kadar yani 7 yıl içerisinde 26 kilometre yeni yağmurlama hattı döşeyerek toplamda yağmurlama hattımızı 91 kilometreye çıkarttık. Şehrimizin en az 30 km daha yağmurlama hattına ihtiyacı var. Bu alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte yaşanan tüm olumsuzlukları sabırla karşılayan siz kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.

"Zor süreci geride bıraktık, şimdi yollarımızı konforlu hale getirme zamanı"

Elbette altyapı yenileme süreci zorlu bir süreçti. Yürütülen çalışmalar nedeniyle yollarımızda bozulmalar oluştu. Günlük hayata yansıyan ve şehrimizin ulaşım aksını etkileyen tüm olumsuzlukların farkındayım. Bunun için de sizlerden biraz daha sabır bekliyorum. Zor olan süreci geride bıraktık. 2026 yılı asfalt yılı olacak. Ramazan Bayramı'nın hemen ardından asfalt yenileme çalışmalarımıza hızlıca başlıyoruz. Aziz şehrimizin dört bir yanında gecemizi gündüzümüze katarak tüm gücümüzle sahada olacağız. Asfaltlanmayan tek bir caddemiz, sokağımız kalmayacak. Başlatacağımız asfalt hamlesiyle yollarımıza konfor kazandıracağız. Şehrimizde modern ve kaliteli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ekiplerimizin yoğun ve gayretli çalışmaları neticesinde sadece altyapısı ile değil, üstyapısı ile de geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Elazığ'da yaşıyor olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bugün yaşadığımız sıkıntılar, yarınlarımızın daha güçlü daha sağlıklı olması içindir. Zor süreci geride bıraktık, şimdi; yollarımızı konforlu hale getirme zamanı.

Çalışmalarımızı anlayışla ve sabırla karşılayan siz kıymetli hemşehrilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. El ele, omuz omuza sizlerin destek ve dualarıyla bu aziz şehri çok daha müreffeh ve güçlü yarınlara taşıyacağız. Daha yaşanabilir Elazığ sevdamızla, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum."