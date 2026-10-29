Elazığ\'da 29 Ekim fener alayında 100 metrelik Türk bayrağı açıldı

Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşe, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.