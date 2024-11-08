Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem

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(ELAZIĞ) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın merkezinde 5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD, Elazığ'ın merkezinde saat 17.04'te, 16.22 kilometre derinlikte deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Deprem, Batman, Diyarbakır ve çevre illerde hissedildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Geçmiş olsun Elazığ'a. Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" mesajını paylaştı.