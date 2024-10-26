Elazığ\'da 569 deprem konutu için kura çekildi

Güncel

Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 569 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kentte 569 deprem konutunun yapımı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nden Elazığ'a canlı bağlanarak törene katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, Abdullah ve Delal Arıkanoğlu çiftine konutun anahtarını teslim etti.

Törende 569 konutun teslimini yaptıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Elazığ'da 25 bin 722 konutu 2020 ve 2023 depremleri sonrasında hak sahiplerine teslim etmiş olmanın sizlerin himayelerinde himayesinde devletimizin tüm kurumlarıyla çalışıyor olarak teslim etmenin onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları katıldı.