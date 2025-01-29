Elazığ'da 643 Aile Yeni Evlerine Kavuştu - Son Dakika
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Elazığ'da 643 Aile Yeni Evlerine Kavuştu

Elazığ\'da 643 Aile Yeni Evlerine Kavuştu

Elazığ'da Yerinde Dönüşüm Projesi sayesinde 643 aile yeni konutlarına yerleşti.

29.01.2025 11:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Elazığ'da, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuran ve konutlarını inşa eden 643 aile yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Elazığ'da yaklaşık 7 bin 686 kişi başvurdu.

Depremzedeler, inşaatların aşamalarına göre 750 bin lira hibe, 750 bin kredi alarak konutlarını yapmaya başladı.

Bu kapsamda 4 bin 794 yapıyla ilgili başvuru kabul edildi.

Bu yapılardan 743'ü için ruhsat veya inşaat izni alındı, tek ve çok katlı inşa edilen 278 yapının yapımının tamamlanmasıyla 643 aile yeni evlerine yerleşti.

"Amacımız depremin izlerini silmek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AA muhabirine, proje doğrultusunda kent merkezi ve kırsalda yapılan inşatlarla ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların çoğunun mahalle ve yaşadıkları yerleri bırakmak istemediği için projeyi önemsediklerini anlatan Önalan, 750 bin lira hibe, 750 bin kredi desteğinin yanında proje ve zemin etüdü çalışmaları için de 40 bin lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

Başvuruların e-devlet sistemi üzerinde yapıldığını ve şimdiye kadar 7 bin 686 başvuru olduğunu bildiren Önalan, şöyle konuştu:

"Başvurulardan 4 bin 794'ü geçerli başvuru olarak kabul edildi. Bunlardan 3 bin 140'ı merkezde, 1654'ü ilçelerde bulunuyor. 743 yapımızın sisteme girişi bulunmakta. Bunlardan 278'i bitti ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu yapılar bağımsız bölüm olarak 643 aileye tekabül ediyor. Amacımız depremin izlerini silmek, yaralarını ortadan kaldırmak ve bir an önce vatandaşlarımızı güvenli ev ortamlarına kavuşturmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok hızlı bir şekilde konut projelerimiz devam ediyor. İnşallah konutlarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızı teslim edeceğiz."

Devletin deprem bölgesinde seferber olduğunu belirten Önalan, şu anda yapımı süren ve biten 743 konut için toplam 1 milyar 795 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Önalan, "Hiçbir vatandaşımızın dışarıda kalmasını istemiyoruz. Bir an önce güvenli ortamlarına kavuşmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın bize verdiği talimatlar bu yönde. Durmaksızın gerekirse gece gündüz şantiyelerimizi çalıştırarak bir an önce bu vatandaşlarımızı güvenli ev ortamlarına en kısa sürede kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Mahallemize, kültürümüze, geleneğimize tekrar döneceğiz"

Akçakiraz beldesinde oturan Sedat Uçar da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan evini, Yerinde Dönüşüm Projesi sayesinde yaptığını söyledi.

Yaşadıkları zor günlerde devletin sürekli yanlarında olduğunu aktaran Uçar, "Allah devletimizden razı olsun. Binamız sağlam. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yurtbaşı beldesinde yeni evine kavuşan Orhan Yılmaz ise doğup büyüdüğü evinin depremde ağır hasar gördüğünü anımsattı.

Devletin kendilerine sunduğu yerinde dönüşüm imkanından faydalandığını anlatan Yılmaz, "Devletin gücü olmazsa kendi imkanlarımızla evimizi yapamazdık. Allah'a şükürler olsun güvenli, sağlam bir eve sahip olduk." diye konuştu.

Fethi Ahmet Açan da devletin sağladığı projeden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Ağır hasarlı sitelerini komşuları ve devletin desteğiyle ayağa kaldırdıklarını anlatan Açan, şöyle devam etti:

"Devletimiz her zaman milletinin yanında. İnşaatımıza başladık. Nisan ayında başladığımız inşaatının kabası bitti. 6-7 ay içerisinde inşallah tamamlayıp sıcak yuvalarımıza kavuşacağız. Mahallemize, kültürümüze, geleneğimize tekrar döneceğiz. Bu süreçte devletimizin bize çok büyük katkısı oldu."

Bir hafta önce evine yerleştiğini anlatan Ömer Temur ise devletin sayesinde istediği eve kavuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 643 Aile Yeni Evlerine Kavuştu - Son Dakika

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