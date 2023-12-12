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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı - Son Dakika
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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ'da, yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla aniden yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12.12.2023 - 22:34,
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Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla böyle yıkıldı

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ\'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı - Son Dakika
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