Elazığ\'da Anestezi Doktoru Ölü Bulundu

Güncel

ELAZIĞ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut'un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut'un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.'yi darbedip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut'un, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/ Elazığ,