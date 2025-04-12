Elazığ'da Ani Soğuklar Meyve Ağaçlarını Vurdu

(ANKARA) - CHP Milletvekili Gürsel Erol, "Dün gece Elazığ genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve don olayı, özellikle meyve ağaçlarını ciddi şekilde etkileyerek başta vişne, kayısı, ceviz ve badem olmak üzere birçok üründe telafisi güç zararlar meydana getirmiştir. Üreticimizin bir yıllık emeği maalesef dakikalar içinde zarar görmüştür." dedi.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ genelinde yaşanan ani sıcaklık düşüşü nedeniyle meyva ağaçlarının ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Konuyu Meclis gündemine taşıyacağını dile getiren Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Üreticimizin bir yıllık emeği maalesef dakikalar içinde zarar görmüştür"

"Dün gece Elazığ genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve don olayı, özellikle meyve ağaçlarını ciddi şekilde etkileyerek başta vişne, kayısı, ceviz ve badem olmak üzere birçok üründe telafisi güç zararlar meydana getirmiştir. Zirai don özellikle çiçeklenme döneminde olan meyve ağaçlarında hücre yapısını bozarak çiçek ve meyve tutumunu engellemiş, üreticimizin bir yıllık emeği maalesef dakikalar içinde zarar görmüştür.

"Mağdur olan çiftçilerimize destek olmak hepimizin görevidir"

Sürecin hemen ardından Elazığlı çiftçilerimizle görüştüm, yaşadıkları mağduriyeti birinci ağızdan dinledim. Sahadan gelen bilgiler, üreticimizin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Elazığlı üreticilerimiz, alın teriyle toprağı işleyen, ülke ekonomisine katkı sağlayan cefakar insanlardır. Yaşanan bu felaketin etkilerini azaltmak ve mağdur olan çiftçilerimize destek olmak hepimizin görevidir.

"Konuyu en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacağım"

Bu bağlamda; yaşanan zararın tespit edilmesi, çiftçilerimize tarımsal destek sağlanması, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların faizsiz olarak ertelenmesi ve afet kapsamına alınarak devlet desteğinin sağlanması için konuyu en kısa sürede TBMM gündemine taşıyacağım. Elazığlı hemşerilerim şunu iyi bilmelidir ki her zaman halkın, çiftçinin, emekçinin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Hiçbir çiftçimiz kaderine terk edilmeyecek. Bu felaketin izlerini birlikte sileceğiz."