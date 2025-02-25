Elazığ'da Bandrolsüz Sigara ve Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi

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Elazığ'da 16 bin 320 bandrolsüz sigara ve bandrolü kesilmiş 1400 boş makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.M. ve İ.B'ye ait iş yerlerinde arama yaptı.

Aramada, 16 bin 320 bandrolsüz sigara ve bandrolü kesilmiş 1400 boş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idare işlem başlatıldı.

Öte yandan, Gülüşkür yol kontrol noktasında icra edilen uygulama sırasında taksi sürücüsü A.Y'nin şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada faturasız kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 11 bin 977 lira para cezası uygulanarak, kurusıkı tabancanın mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.