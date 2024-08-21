Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da Baraj Gölünde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde serinlemek için babasıyla birlikte baraj gölüne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Dilek'in (16) cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2024 20:12
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde serinlemek için babasıyla birlikte baraj gölüne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Yusuf Dilek'in (16) cansız bedeni bulundu.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Dilek ile oğlu Yusuf serinlemek için Özlüce Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Yusuf Dilek, suda çırpınmaya başladı. Ali Dilek oğlunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ali Dilek'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye yakın yerde bulunan bir alabalık tesisinin dalgıçları da Yusuf Dilek'i bulmak için suya girdi. Bir süre sonra Yusuf Dilek'in cansız bedeni bulundu. Dilek'in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ\'da Baraj Gölünde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: DHA

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