Elazığ'da Bilim Çağında Dezenformasyon Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Bilim Çağında Dezenformasyon Konulu Konferans Düzenlendi

Elazığ\'da Bilim Çağında Dezenformasyon Konulu Konferans Düzenlendi

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta, iletişim fakültesi dekanı ve iletişim başkanlığı yetkilileri dezenformasyonun önemine dikkat çekti.

15.05.2024 16:53
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Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle "Bilim Çağında Dezenformasyon" konulu konferans düzenlendi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta, bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiği dijital dünyada dezenformasyonun kaçınılmaz bir hale geldiğini söyledi.

Tanyıldızı, "Birçok açıdan sorunlara sebep olan hatta ulusal güvenliği bile tehdit edecek güce sahip olan dezenformasyonla mücadelede en etkili çözüm stratejik bir iletişimden geçmektedir." dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konusunda sunum yaptı.

Programa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu, akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da Bilim Çağında Dezenformasyon Konulu Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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