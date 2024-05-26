Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

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Elazığ'da Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Gazi Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tekbir ve sloganların getirildiği program, konuşma ve duaların ardından sona erdi. Hamas Yetkilisi Süheyl El-Hindi, 'Değerleri kardeşlerim mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslümanın Allah yolunda eğer ayağınız toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun' dedi.

26.05.2024 20:28
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Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

ELAZIĞ - Elazığ'da Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Gazi Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Tekbir ve sloganların getirildiği program, konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Hamas Yetkilisi Süheyl El-Hindi, "Değerleri kardeşlerim mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze'de yankılanmıştır. Allah'ın buyurduğu gibi bir Müslümanın Allah yolunda eğer ayağınız toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze'nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da binlerce kişi Filistin için yürüdü - Son Dakika
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