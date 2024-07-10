Elazığ'da Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamında Yükümlüler Temizlik Yapıyor - Son Dakika
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Elazığ'da Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamında Yükümlüler Temizlik Yapıyor

Elazığ\'da Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamında Yükümlüler Temizlik Yapıyor

Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışan yükümlüler, her gün park, bahçe, okul ve cami gibi kamuya ait alanların temizliğini yapıyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanını planlaması ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

10.07.2024 11:39
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Elazığ'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışan yükümlüler, temizlik yapıyor.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlüler kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılarak, hükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanını planlaması ve topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Tedbir kapsamında yükümlüler her gün ilde bulunan park, bahçe, okul ve cami gibi kamuya ait alanların temizliğini yapıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinçci, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolüyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarını infaz eden hükümlülerin Elazığ Belediyesi bünyesinde kamuya yararlı işlerde çalışmalarını sağladıklarını belirtti.

Pirinçci, "Hükümlüler her gün görevlendirilmiş oldukları park, bahçe, cadde, sokak, cami, ibadethane, mezarlık ve türbeler de temizlik faaliyetlerini özveri ile sürdürüyor. Kamu yararına gerçekleştirilen bu çalışmalarla hem yükümlülerimizde çevre ve toplum bilinci oluşturulmuş oluyor hem de yaşadığımız şehrimizin güzelliklerini koruyup, temiz bir toplum bilincini aşılamış oluyoruz. Yine bakım ve temizlik ihtiyacı olduğu bildirilen okul, cami gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da bu yönde destek vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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