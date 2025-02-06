Elazığ\'da Deprem Anma Programı Düzenlendi

Güncel

ELAZIĞ'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, Elazığ'da hayatını kaybedenler için İmam-ı Azam Camisi'nde sabah namazı sonrası anma programı gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ dualar okudu, Türk Kızılay'ı tarafından da cami cemaatine ve vatandaşlara çorba ikram edildi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,