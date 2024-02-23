Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Elazığ\'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kavşak, cami önleri ve caddelerde bulunan 10 dilenci yakalanarak, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

23.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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Elazığ'da dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kavşak, cami önleri ve caddelerde bulunan 10 dilenci yakalanarak, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Dilenciler hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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