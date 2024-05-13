Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Elazığ\'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Elazığ'da, Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, çölyak hastalığıyla ilgili bilgi verildi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Dernek, glütensiz ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

13.05.2024 15:29
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Elazığ'da Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, genel merkezi Elazığ'da bulunan Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçilere broşür ve kitapçıklar dağıtılarak, çölyak hastalığıyla ilgili bilgi verildi.

Programda, etkinliğe katılan çölyak hastası çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca dernek tarafından kurulan stantta, çölyak hastalarına yönelik çeşitli gıda ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Derneğin genel başkanı Rıdvan Fırat, yaptığı açıklamada, her yıl 9 Mayıs'ın Dünya Çölyak Farkındalık Günü olarak kutlandığını ve bunu takip eden bir haftalık süreçte çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla 14 ilde bulunan şubeleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bugün, bugün hastaların en büyük sorununun glütensiz ürünlere ulaşmak olduğuna dikkati çeken Fırat, "Hastaların daha sağlıklı beslenmesi ve her türlü glütensiz gıdaya rahatlıkla ulaşabilmeleri noktasında gayret gösteriyoruz. Dernek olarak farklı glütensiz ürünlerin üretimini gerçekleştirerek bunların ekonomik olarak marketlerde, okul kantinlerinde satışa sunulması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Hastalarımıza, çocuklarımıza daha kaliteli bir yaşam sunabilmek adına destek bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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