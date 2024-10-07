Elazığ\'da Filistin İçin Protesto

Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.
Yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.
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