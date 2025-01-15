Elazığ'da Halk Ekmek Fabrikası Günde 80 Bin Ekmek Üretiyor

Güncel

Elazığ Belediyesinden 80 bin kapasiteli önemli hizmet

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinin günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikası, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetiyle vatandaşlardan tam not aldı.

Elazığ Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve ekonomik ekmek ihtiyacını karşılamak için geçtiğimiz aylarda önemli bir projeyi hayata geçirmişti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Sosyal Belediyecilikte Elazığ Vizyonu" çerçevesinde şehre kazandırdığı Halk Ekmek Üretim Fabrikası, kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıldızbağları Mahallesi'nde 725 metrekarelik bir alanda kurulan ve günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fabrika, 7 gün 24 saat esasına göre üretim gerçekleştiriyor. Yüksek standartlarda modern ekipmanlarla donatılan tesiste üretilen ekmekler, Elazığ genelinde 52 farklı noktadan vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye bünyesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi gibi merkezi noktalarda satış yapılırken, şehrin farklı mahallelerindeki 48 büfe sayesinde de halkın bu hizmete kolayca erişmesi sağlanıyor. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler, 7 TL gibi uygun bir fiyata satılarak vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

Uygun fiyatlarla sofralarına taze ve sağlıklı ekmek ulaştığını belirten vatandaşlardan Mehmet Sıddık Çiçek, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz çok sevindik. Belediye başkanımız bu ekmeği çıkarmasaydı, fırsatçılar ekmeği 20 liradan aşağı satmazdı. Biz şu anki durumdan memnunuz. Ekmeğimizi alıyoruz" dedi.