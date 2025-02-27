Elazığ'da Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
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Elazığ'da Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

Meteoroloji, Elazığ'da hava sıcaklıklarının perşembe günü mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

27.02.2025 19:31
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Elazığ Meteoroloji Teknik Şube Müdürü Öztürk: "Hava sıcaklıkları perşembe itibariyle mevsim normallerine dönecek"

"Bölgede yaşanan kar yağışından dolayı çığ tehlikesi olabilir"

ELAZIĞ - Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü mevsim normallerinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.

Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü hava koşulları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde Elazığ'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının bugün itibari ile mevsim normallerine döneceğini bölgede ise çığ tehlikesinin olduğu kaydedildi. Hava koşulları hakkında değerlendirmelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Yunus Öztürk, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu olarak geçeceği önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri üstüne çıkmasını bekliyoruz. Rüzgarların güney yönlerden hafif kuvvetli esmesini bekliyoruz. Yağış analizini yapacak olursak, geçen yıl 2024 yılı içerisinde yağışların mevsim normalleri üzerinde gerçekleştiğini gördük. Bu yıl ise mevsim normallerinin altında bir yağış kaydettik. Şubat ayında ise mevsim normalleri civarında gözlemledik. Buna bağlı Elazığ merkez ve bağlı köyler ve ilçelerde yer yer kuvvetli kar yağışları da aldık. Ocak ayında ortalama mevsim yağışımız 40 kilogram civarındayken biz geçen sene 80 kilogram yağış almıştık. Bu yıl ise 5 kilogram civarında bir yağış kaydettik. Şubat ayında ise mevsim normalleri civarında ortalama 40 kilogram civarında yağış kaydettik. Bölge genelimizde bize Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl bağlı. Buralarda geçen haftalarda aldığımız kar yağışlarından dolayı dağlık kesimlerde yer yer bir metrenin üzerinde kar yağışı yaşandı. Bundan dolayı da çığ tehlikesi olabilir. Bunlarla ilgili de uyarılarımız devam edecektir. Önümüzdeki aylar için yağış beklentimiz, mevsim normalleri civarındadır. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Bugün için mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Perşembe günü soğuğun giderek etkisini azaltmasını bekliyoruz. Önümüzdeki tahmin taslağına baktığımızda salı gününe kadar herhangi bir yağış beklentimiz yok" dedi.

Kaynak: İHA

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