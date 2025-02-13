Elazığ'da Heyelan Mezarlıkları Tehdit Etti - Son Dakika
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Elazığ'da Heyelan Mezarlıkları Tehdit Etti

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Elazığ'da meydana gelen heyelan sonucu 35 mezar yerinden edildi ve cenazeler ailelerinin onayıyla diğer mezarlıklara taşındı. Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek yeni definlere izin verilmediğini açıkladı.

13.02.2025 09:48  Güncelleme: 09:55
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Heyelan 35 mezarlığı yerinden etti

Elazığ'da 35 cenazenin bulunduğu mezarlık bölgesinde heyelan meydana geldi

Definler, ailelerin de bilgisi ile başka mezarlıklara taşınmaya başlandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir mezarlık alanında heyelan meydana geldi. Mezarlıklarda oluşan yarılmalardan definler, Elazığ Belediyesi tarafından dini vecibelere uygun olarak başka mezarlıklara taşınmaya başlandı.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Pancarlık mevkiinde bulunan mezarlıkta yaşandı. Yıllar önce mahalle sakinlerinin defnedilen yakınlarının bulunduğu mezarlıkta yaşanan heyelan sonucu mezarlarda hasar meydana geldi. Mahalle muhtarı, durumu fark etmesinin ardından konuyu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne haber verdi. Mezarlıklara defnedilenlerin yakınlarına ulaşan ekipler, heyelan riskinin devam etmesinden ötürü, defnedilenleri kentte bulunan farklı mezarlıklara sevk etmeleri gerektiğini bildirdi. Ailelerin de oluruyla definler dini vecibelere uygun olarak farklı mezarlıklara taşındı. Mezarlık alanında bulunan 9 kişinin defni gerçekleştirilirken, geri kalanların da ailelerinin olurunun ardından en kısa sürede taşınacağı bildirildi.

"Bölgede yeni defin olmayacak"

Yıldızbağları Mahallesindeki Pancarlık mevkiinde eskiden beri vatandaşların mezarlık olarak kullandığı bir alanda olduklarını belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, "Burası bizim Mezarlıklar Müdürlüğümüzde kayıtlı olmayan bir mezarlık alanı ama kadim bir mezarlık alanıdır. Geçmişte vatandaşlar mahallelerine yakın yerlere definler gerçekleştirmişler. Yaklaşık 20 yıla yakındır burada defin yapılmıyor. Geçmiş günlerde yağışlardan dolayı bir heyelan meydana gelmiş, mahalle muhtarımızın bize bildirmesiyle arkadaşlarımız buraya geldi. Geldiklerinde bazı mezarlıkların altının oyulduğu ve heyelandan dolayı zarar gördükleri tespit edildi. Muhtarımız ve mezarlıkta bulunan rahmetlilerin aileleriyle Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz, mezarlıklardaki cenazeleri toplatarak vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu Gülmez Mezarlık alanına usulüne uygun olarak definleri gerçekleştirildi. Burada 35 civarında mezar vardı, bunların 9 tanesi bu şekilde nakloldu. Arazinin durumuna baktığımız da heyelanın bu alanda devam edeceği görülüyor. Vatandaşlarımızla görüşerek cenaze sahiplerinin onayıyla mezarlıkları bizlere gördükleri yerlere kendi ekiplerimizle dini vecibeleri yerine getirilerek usulüne uygun bir şekilde definleri yaptırılarak yeni mezarlık alanlarına taşınacaklar. Şu anda burada yeni bir mezar defni için izin yok. Vatandaşlarımız da bunu benimsemiş ve yeni bir defin getirmiyorlar. Vatandaşlarımız da talep ederse mezarlık alanındaki cenazelerin tamamını Gülmez veya Asri Mezarlığında onların istedikleri alanlara definlerini gerçekleştireceğiz. Mezarlık alanında bütün ölülerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye olarak kendi envanterimizde ki mezarlık alanlarına definlerde arazinin yapısına ve heyelan durumuna dikkate alarak definleri gerçekleştiriyoruz ama burası hesapsız yapılan bir alandır. Bundan sonra burada yeni definler yapılmasın diye yeni define kapalı olduğunu ve heyelan bölgesi olduğuna dair uyarılarımızı da mezarlık alanının girişine bıraktık. Bundan sonra burada defin olmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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