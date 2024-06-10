Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Elazığ\'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen 'Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki asayiş olayları, operasyonlar ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda, evden hırsızlık, oto hırsızlığı, yağma ve gasp gibi suç olaylarında düşüş yaşandığı, narkotik operasyonlarında ise artış olduğu belirtildi. Ayrıca trafik güvenliği için yapılan çalışmalarda da olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

10.06.2024 16:19
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Elazığ'da "Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, kent genelinde bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen asayiş olayları ile yürütülen operasyonlar ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliği adına önleyici kolluk hizmetleri yürütüldüğünü, suçluların yakalanmasına ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Bayraktar, bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olaylarında yüzde 33, oto hırsızlığında yüzde 52, yağma ve gasp olaylarında ise yüzde 43 düşüş görüldüğünü söyledi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Genel hırsızlık olaylarının gerçekleşme oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik düşüş yaşanmıştır. Aynı zamanda mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11'lik düşüş meydana gelmiştir. Yılın ilk 5 ayında asayiş olayları sonucu 208 şahıs tutuklanmış ve 269 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. Ayrıca yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 712 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 911 şahıs olmak üzere toplamda 1623 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalama oranı geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde yüzde 38 artmıştır."

Narkotik operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 1068 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Bayraktar, yakalanan 1023 şüpheliden 101'inin tutuklandığını belirtti.

Operasyonlarda 354 kilogram uyuşturucu ve 21 bin uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiğini anlatan Bayraktar, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 184 operasyonda, yakalanan 64 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Terör suçları kapsamında yılın ilk 5 ayında 89 işlem yapıldığını ve bu işlemler sonucu 5 kişinin tutuklandığını aktaran Bayraktar, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"150 operasyonda yakalanan 50 organizatörden 8'i tutuklandı. Operasyonlar sonucu yakalanan 469 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi."

Bayraktar, siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru içeren 930 paylaşım tespit edildiğini, bu paylaşımlarla ilgili 20 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda son 5 ayda 444 bin aracın sorgulandığı bilgisini paylaşan Bayraktar, sorgulanan araç sayısının 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını söyledi.

Bayraktar, "Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Trafik Eğitimi Projesi kapsamında 16 bin 541 öğrenciye, 667 servis şoförüne, 14 bin 139 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. Eğitim verilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artmıştır. Kaza sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşmüştür." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Huzur, Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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