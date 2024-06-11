Elazığ'da İsrail saldırılarını protesto etmek için 'Aksa'ya gece yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da İsrail saldırılarını protesto etmek için 'Aksa'ya gece yürüyüşü' düzenlendi

Elazığ\'da İsrail saldırılarını protesto etmek için \'Aksa\'ya gece yürüyüşü\' düzenlendi

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Aksa'ya gece yürüyüşü' düzenlendi. El-Aksa Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar İzzetpaşa Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı. Program, dua edilmesinin ardından son buldu.

11.06.2024 22:59
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Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Aksa'ya gece yürüyüşü" düzenlendi.

El-Aksa Platformu öncülüğünde, düzenlenen etkinlikte vatandaşlar İzzetpaşa Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından cami önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Burada topluluk adına konuşan Dr. Fatih Ertaş, Filistin'de 8 aydır soykırımın sürdüğünü söyledi.

Gazze'nin bütün insanlığın ortak yarası olduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Gerçeklerin konuşulabildiği bir dünyada İsrail'in varlığını sürdürme imkanı yoktur. Bir asırdır Filistin topraklarında yaptığı işgal ve katliamları bugüne kadar uluslararası medya aracılığıyla perdeleyen ve Batı halkları nezlinde mağdur rolünü oynayan İsrail'in sihri bozulmuştur. Yalan perdesi yırtıldı ve gerçekler dünya halkları tarafından görülmeye başlandı. Bu nedenle küresel zulüm düzeninin koruması altında ABD ve Avrupa devletlerinin destekleriyle İsrail terör örgütünün 8 aydır işlediği soykırım bütün dünyada bir vicdan ayaklanmasını doğurdu. Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın dört bir yanında mazlum Filistin halkının ve haklı Filistin davasının yanında duran vicdan sahiplerini selamlıyoruz."

Program, dua edilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA

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