Elazığ\'da Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Elazığ'da Kovancılar Belediyesi Fen İşleri birimine bağlı ekipler altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Pınartepe Mahallesi'nde sorunlu ve eksik bulunan kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.
Belediye başkanı Vahap Gök, mahalle muhtarı Önder Şeker ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Gök, yaptığı açıklamada, ekiplerinin özverili çalışması sonucu kanalizasyon işlerinin tamamlandığını aktararak, "Eksik ve sorunlu alanlarda bulunan kanalizasyon çalışmamızı ekiplerimiz kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sundu." dedi.
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