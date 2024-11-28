Elazığ\'da Kapanan Köy Yolları Açılıyor

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Elazığ'da kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanana 230 köy yolunun 201'i açılırken, kapalı olan diğer yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da pazar günü başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230'u ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliğinin koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcadı. Çalışma sonrasında 201 köy yolu ulaşıma açılırken kapalı bulunan 29 köy yolunun açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.