Elazığ\'da maden ocağında göçük! 3 kişi toprak altında kaldı, ekipler olay yerinde

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Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE dahil çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. AFAD işçilerden 2'sinin kurtarıldığını belirtirken toprak altında olan 1 işçinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ELAZIĞ VALİSİ TORAMAN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Yaşanan facia sonrası canlı yayına bağlanan Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de iki işçimizin daha kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 1 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Maden ocağında yaşanan göçükle ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. Kurumun resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; " Elazığ Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 maden işçisi kurtarılmış; 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor."