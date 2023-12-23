Elazığ\'da \'Mamun\' Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

ELAZIĞ'da polisin çeşitli tarihlerde meydana gelen asayiş olaylarının faillerine yönelik gerçekleştirdiği 'Mamun' isimli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, araç kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen 'Mamun' isimli operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 17 kez ruhsatsız tabanca ile yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 81 fişek, 1 kılıç, 2 kesici alet,1 dolu kartuş, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.