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Elazığ'da 'Mamun' Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Mamun' Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da polisin asayiş olaylarının faillerine yönelik gerçekleştirdiği 'Mamun' operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 17 kez ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, ayrıca uyuşturucu ve diğer suç unsurları da bulundu.

Elazığ\'da \'Mamun\' Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.12.2023 - 13:04,
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ELAZIĞ'da polisin çeşitli tarihlerde meydana gelen asayiş olaylarının faillerine yönelik gerçekleştirdiği 'Mamun' isimli operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama, araç kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen 'Mamun' isimli operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 17 kez ruhsatsız tabanca ile yakalanarak hakkında işlem yapıldığı belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 81 fişek, 1 kılıç, 2 kesici alet,1 dolu kartuş, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Mamun' Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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