Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ\'da Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Operasyonu: 5 Tutuklama

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, cep telefonu, tablet bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.05.2024 18:21
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Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten "ev eşyaları satışı vaadiyle" haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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