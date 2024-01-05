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Elazığ'da Polis Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, öğrencilere trafik kurallarını anlattı, uyarılarda bulundu ve soruları yanıtladı. Eğitime katılanlara dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.

Elazığ\'da Polis Ekipleri Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi
05.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:12
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Elazığ'da polis ekipleri, öğrenciler için trafik eğitimi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Fırat Anaokulu'nu ziyaret etti.

Bir araya geldikleri öğrencilere trafik kurallarını anlatan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de soruları yanıtladı.

Eğitime katılanlara, dedektif kartı, kırmızı düdük ve broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA
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