Elazığ'da Okul Çevresi Denetimleri - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Çevresi Denetimleri

Elazığ'da polis, okullar çevresinde denetim gerçekleştirerek güvenliği artırdı.

04.11.2024 14:46
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Elazığ'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Vali Tevfik Gür Ortaokulu, Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Aziz Gül Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler ve sürücüler ile servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.

Okul çevrelerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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