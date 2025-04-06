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Elazığ'da Okuma Yazma Seferberliği

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Elazığ'da okuma yazma seferberliği sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Elazığ'da devam eden kurslarda vatandaşlar, okuma yazma öğreniyor.

06.04.2025 12:21
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Elazığ'da okuma yazma seferberliği sürüyor

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında Elazığ'da devam eden kurslarda vatandaşlar, okuma yazma öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2018 yılında başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında okuma yazma öğrenmeyen insanın kalmaması için canla başla çalışıyor. Bu çerçevede kent genelinde devam eden 4 kursta yaklaşık 50 vatandaşa eğitim veriliyor. Zamanında çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlar, bu kurslarda eğitim görüyor. Hayat şartları gereği okul sıralarıyla tanışamayan kadın ve erkekler, şimdi hem bu özlemlerini gideriyor hem de hayallerinin peşinden ilerliyor. 1'inci ve 2'nci düzey eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere ilkokul düzeyinde diploma verilirken isteyen kursiyerler yine Halk Eğitim Merkezi'ne başvurarak açıktan sırasıyla ortaokula ve liseye kayıt yaptırabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen okuma yazma seferberliği kapsamında kurslara devam ettiklerini aktaran Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Amacımız Elazığ'da okuma yazma bilmeyenin kalmamasıdır. Şu anda 4 tane aktif kursumuz var. 50'ye yakın vatandaşımız kurslara katılıyor. Bu eğitim-öğretim döneminde 200'e yakın vatandaşımıza hizmet verdik. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın bulundukları muhitte, okul müdürlerine, muhtarlara veya kamu kurumuna başvurmaları halinde biz kursları açıyoruz. Sadece mahallelerde değil, Halk Eğitim Merkezi binalarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara da kurslar açıyoruz. Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuk eğitim evlerinde bu kurslarımızı düzenliyoruz" dedi.

Okuma yazma eğitiminin 2 aşamadan oluştuğunu dile getiren Tabar, "1'inci ve 2'nci kademe olarak veriliyor. 1'inci kademe, kişinin okuryazar olduğunu belgelendiriyoruz ve öğretiyoruz. Bu eğitimi tamamlayanlara da 2'nci kademe eğitim veriyoruz. Burada da ilk okul mezunu düzeyinde diploma veriyoruz. Vatandaşlarımız 2'nci kademe eğitimlerini tamamlayıp belgelerini alıyor. Belge ile yine Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açık ortaokula ve bitirip liseye kayıt olabilmektedir. Bu yönde devam eden vatandaşlarımız da var. Bu belge ile ehliyet alabilmekte veya farklı alanlarda bu diplomalarını kullanabilmekteler. Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşları kurslarımıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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