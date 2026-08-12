Elazığ'da Organik Mercimek Üretimi Artıyor

Elazığ'da devlet desteği, organik kırmızı mercimekte üretim alanını ve rekolteyi artırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinin uygulandığı kentte Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında da üreticilere yüzde 75 hibe ile sertifikalı kırmızı mercimek tohumu desteği verildi.

Atıl arazilerin üretime kazandırılması ve tarımsal üretimin artırılmasına yönelik verilen hibe desteğin yanı sıra verimi yüzde 20'ye kadar artıran özel bakteri aşılama yöntemi de uygulandı.

Bu destek ve yöntemler verimin yanı sıra rekoltede de yıldan yıla artış sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kırmızı mercimek üretiminde kentte 2024'te 13 bin dekar alanda 2 bin 269 ton, 2025 yılında 14 bin 500 dekarda 2 bin 500 ton, 2026'da ise yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 700 ton rekolte elde edildi.

"Yüzde 100 organik üretim yapılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, Bakanlığın üreticiye sağladığı desteklerle Elazığ'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde kırmızı mercimek üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Mercimek üretiminin bu destekler sayesinde her geçen yıl arttığını ifade eden Taşkesen, "Bakanlığımız, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çok önemli destekler vererek her yıl üretim alanını ve miktarını artırıyor. 2025 yılı sonbahar döneminde 2026 yılı üretim sezonu için de yüzde 75 hibeli 8 milyon 500 bin lira tutarında destek vererek geniş bir alanda üretimi teşvik etti. Böylece ilimizde yaklaşık 15 bin dekar alanda 2 bin 700 ton civarı mercimek elde edildi. Bizim için mercimek üretimi çok önemli. İlimizde mercimek organik olarak üretiliyor, sertifikası var. Yüzde 100 organik üretim yapılıyor." dedi.

"Üretim alanlarını artırmaya devam edeceğiz"

Taşkesen, Elazığ'da bu yıl, "Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun Projesi" kapsamında kimyasal gübre kullanımını azaltıp organik üretimi ve verimi artırmak amacıyla hayata geçirilen bakterili tohum ekimiyle de üretim yapıldığını belirterek, "Bakteri aşılamasıyla tohumun ve bitkinin topraktaki azottan faydalanma imkanı daha da artıyor. Meydana gelen bu biyolojik etkileşimin hem bitki hem de toprak üzerinde çok önemli etkisi var. Bunun yaklaşık yüzde 15-20 civarında verim üzerinde olumlu bir artış sağladığını gördük. 2027 yılında da bakteri aşılamasıyla ve Bakanlığımızın diğer destekleriyle üretim alanlarını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Birinci sınıf mercimek yetiştiriyoruz"

Dambüyük köyündeki çiftçilerden Mustafa Erdoğan, köyde başta mercimek olmak üzere nohut, arpa ve buğday gibi tahıl ürünlerini bilinçli bir şekilde ürettiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Müdürlüğümüzle diyalog halinde büyük alanlarda üretim yapmaktayız. Birinci sınıf mercimek yetiştiriyoruz. Köyümüzü örnek alıp çevre köylerden de kırmızı mercimek üretimine geçenler oldu. Bölgemizde üretilen mercimek iri ve lezzetli. Üretilen mercimek genelde Mersin'e gider, buradan da ihraç edilir."

Hasan Ertürk ise tane ve aroma olarak kaliteli mercimek ürettiklerini anlatarak, bu yıl bereketli bir hasat sezonu geçirdiklerini söyledi.