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Elazığ'da Otobüste Gizlenmiş Eroin ve Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Otobüste Gizlenmiş Eroin ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ\'da Otobüste Gizlenmiş Eroin ve Metamfetamin Ele Geçirildi
07.01.2024 - 11:47,
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ELAZIĞ'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği 'Nina' ile aramada otobüsün kilitli bagaj bölümünde, paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otobüs, savcı talimatı ile el konulup yediemin otoparkına çekilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Narkotik, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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