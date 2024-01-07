Elazığ\'da Otobüste Yapılan Aramada 28 Kilo Eroin ve 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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ELAZIĞ'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği 'Nina' ile aramada otobüsün kilitli bagaj bölümünde, paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 43 parça halinde 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Otobüs, savcı talimatı ile el konulup yediemin otoparkına çekilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)