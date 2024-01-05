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Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 18 personelden oluşan 8 ekip, bazı okulların önünde ve çevresinde denetim yaptı.
Denetimlerde, okulla ilişkisi olmayan şüpheli kişiler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.
Okul önlerindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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