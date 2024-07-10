Elazığ\'da Polis Ekiplerinden Kaçan Kız Çocuğu Bodrumda Yakalandı

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ELAZIĞ'da polis ekiplerinden kaçan kız çocuğu, girdiği apartmanın bodrum katında yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'taki Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Polis ekiplerinden kaçan 15 yaşındaki ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, apartmanın ikinci katına çıktı. Yakalanacağını anlayan kız çocuğu, apartmanın dar olan merdiven boşluğundan bodruma indi. Bodrum kapısının kilitli olması nedeniyle, itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerinin kilidi kırmasıyla bodruma giren polisler, kız çocuğunu yakalayarak gözaltına alındı. Polisten neden kaçtığı henüz öğrenilmeyen kız çocuğunun Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.