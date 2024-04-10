Elazığ'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
ELAZIĞ - Elazığ'da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gece sağanak kısa süreli etkili oldu. Sağanakla birlikte birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ'ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile içi kavgada bir kişi babasını ve üvey annesini silahla öldürdükten sonra kardeşi tarafından kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve baba, üvey anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mal varlığı sebebiyle çıkan kavga sonucunda büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, küçük kardeş ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. 3 kişinin hayatını kaybettiği aileden geriye sadece fotoğrafları kaldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde yaşanan kavgada büyük oğul, üvey annesini ve öz babasını evde silahla, kardeşi ise ağabeyini sokak ortasında kesici aletle öldürdü. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, geriye fotoğrafları kaldı.
Windows 11'in Sonbahar 2024 büyük güncellemesi sırasında, Insider-Preview kullanıcılarının appraiser.sdb'de listelenen bazı programlar nedeniyle Microsoft'un bloke özelliği olan 'Safeguard Hold' (güvenlik kalkanı) tarafından engellenebileceği belirtiliyor. Microsoft'un Safeguard Hold özelliği, güvenlik veya uyumluluk sorunları nedeniyle belirli sürücüleri veya yazılımları bir güncelleme öncesinde bloke etme işlevi görüyor. Güncelleme engeline neden olabilecek programlar arasında Solidworks PDM, EaseUS Disk Copy, ExplorerPatcher, iCloud dosya paylaşım yazılımı, AMD GPU performans ayarları, StartAllBack ve Microsoft Multi-mon ve MergeSdb bulunuyor. Kullanıcılar, güncellemeden önce bu programları kaldırmaları ve güncelleme sonrasında yeniden yüklemeleri öneriliyor.
Hakkari'de dün ve bugün etkili olan sağanak yağışlar sonucunda 15 mahalle sular altında kaldı. Van-Şırnak karayolunda çökmeler meydana geldi. Yağışlar nedeniyle yolların açılması için ekipler çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yağmura yakalandı ve birçok mahallede sel meydana geldi. Evleri dere yatağına sıfır olan vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor ve yetkililerden yardım talep ediyor.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Derya Arhan, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Mücadelemizin devamı gelecek' dedi. Arhan, zorlu bir müsabaka sonrası takımın galibiyetle ayrıldığını ve ikinci durumda olduklarını belirtti. Ayrıca, takım arkadaşının annesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Birgül Sadıkoğlu, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Son ana kadar savaşmaya devam ettik' dedi. Milli oyuncu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında Macaristan'ı 2-1 mağlup ettiklerini ve daha iyi bir konuma gelmek istediklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor'da, Kulüp Başkanı Nahid Yamak, en kısa sürede kongre kararı alacaklarını kaydetti. Yamak, açıklamasında kulübün maddi sorunlarına değinerek, borç yükünün kapatılması için daha fazla kaynak sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca genç oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yamak, Giresunspor'un küllerinden yeniden doğacağını ifade etti.
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