Elazığ'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 8 Yaralı - Son Dakika
Elazığ'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 8 Yaralı

15.08.2025 16:50
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

YOL AYRIMINDA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kaza, öğleden sonra Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. A.F. yönetimindeki 44 AGJ 430 plakalı otomobil ile 34 ANE 770 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

2'Sİ AĞIR 8 YARALI

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 2'si ağır, 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
