Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.
F.A'nın kullandığı 23 BD 223 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsü mevkisinde H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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