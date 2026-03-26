Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

26.03.2026 22:15
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Trafik, Elazığ, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
