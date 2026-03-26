Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
