Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 kilo 224 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 95 fişek, 3 pompalı tüfek, 7 kartuş ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 32 bin 780 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.