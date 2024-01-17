Elazığ\'da yeni jeotermal su damarı bulundu

Elazığ'da yeni damar jeotermal su çıktı: Suyun sıcaklığı tam 40 derece

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Peri Çayı kenarında bulunan Golan Kaplıcalarının yakınlarında yeni bir jeotermal su damarı çıktı. Yerin tam 400 metre derinliğinden çıktığı ifade edilen suyun sıcaklık derecesi ise tam 40 derece.

Elazığ'ın Karakoçan ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Golan Kaplıcaları, birçok sağlık sorununa şifa oluyor. Yılın her ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kaplıcalarda, zengin minerale sahip kaynak suyu romatizma, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarının tedavisine iyi geliyor. Peri Çayı kenarında, eşsiz doğal manzaraya sahip olan Golan Kaplıcaları Elazığ ve Karakoçan turizmine büyük katkılar sunarken, yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgisini görüyor.

Öte yandan Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Peri Çayı kenarında bulunan Golan Kaplıcalarının yakınlarında yeni bir jeotermal su damarı çıktı. Yerin tam 400 metre derinliğinden çıktığı ifade edilen suyun sıcaklık derecesi ise tam 40 derece. Toprağın yüzlerce derinliğinden çıkan termal suyu ise vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.