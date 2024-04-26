Elazığ'da Zabıta Operasyonu: Dilenci İlacını Alacaktı - Son Dakika
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Elazığ'da Zabıta Operasyonu: Dilenci İlacını Alacaktı

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda yakalanan bir dilenci, ilacını almak için dilencilik yaptığını söyleyerek zabıtalara tepki gösterdi.

26.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:36
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Zabıtalara yakalanan dilenci: "İlacımı alacaktım, ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın"

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda zabıtalara yakalanan dilenci, "İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın" dedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Zabıtalara yakalanan dilencilerden birisi "İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın" dedi.

Çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Zabıta, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Zabıta Operasyonu: Dilenci İlacını Alacaktı - Son Dakika

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