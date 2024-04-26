Elazığ'da Zabıta Operasyonu: Dilenci İlacını Alacaktı

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Zabıtalara yakalanan dilenci: "İlacımı alacaktım, ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın"

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda zabıtalara yakalanan dilenci, "İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın" dedi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Zabıtalara yakalanan dilencilerden birisi "İlacımı alacaktım. Ekmek beni kör etsin. Beni bir daha buraya yormayın" dedi.

Çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.