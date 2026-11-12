Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Keban\'da projeleri Kaymakam Onur\'la görüştü

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Keban ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı düzenledi.

Gün başkanlığında Keban İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumu, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan konular ele alındı.

Okul ve kurum müdürlerinin görüş ve önerilerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, koordinasyon ve ortak sorumluluk anlayışının önemine değindi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve okul müdürleri katıldı.

Gün, toplantının ardından Emre ile Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ile görüşen Gün, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve hayata geçirilecek projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.