Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Keban'da projeleri Kaymakam Onur'la görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Keban'da projeleri Kaymakam Onur'la görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Keban\'da projeleri Kaymakam Onur\'la görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Keban'da okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı yaptı; ilçedeki eğitim faaliyetleri ve akademik başarı çalışmaları ele alındı. Gün, ardından Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ile eğitim ve projeleri görüştü.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Keban ilçesinde eğitim değerlendirme toplantısı düzenledi.

Gün başkanlığında Keban İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri, okulların mevcut durumu, öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan konular ele alındı.

Okul ve kurum müdürlerinin görüş ve önerilerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, koordinasyon ve ortak sorumluluk anlayışının önemine değindi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve okul müdürleri katıldı.

Gün, toplantının ardından Emre ile Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ile görüşen Gün, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve hayata geçirilecek projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEğitimGüncelElazığKebanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
11:35
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın istediği genç yıldızı kaptı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:44:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gün, Keban'da projeleri Kaymakam Onur'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android