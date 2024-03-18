Elazığ'ın Keban ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkan Vekili Bayram Bayır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Musa Coşkun Ortaokulunda öğretmen Ayşegül Barut tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Musa Coşkun Ortaokulundaki öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı Çanakkale konulu tiyatro oyunu sahnelendi, oratoryo gösterisi sunuldu.
Şiirlerin okunduğu programda müzik öğretmeni Nurcan Kılıç yönetimindeki öğrenciler Çanakkale konulu türkü seslendi.
Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'ın Keban ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi töreni düzenlendi - Son Dakika
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, projeye destek sağlayanlara teşekkür etti.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki bir genç, tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, konteynerde intihar edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirledi. İş yerinde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya gelmiş ve olayın gerçekleştiği konteynerde kalmaktaydı.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.
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