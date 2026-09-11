Elazığ Karakoçan'da yangın süsü verilen cinayette 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan'da yangın süsü verilen cinayette 3 şüpheli gözaltında

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde ölü bulunan Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin silahla öldürüldüğünün otopside belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Jandarmadaki şüpheli sayısı 3'e yükseldi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri sanılan çiftin otopside silahla öldürüldüklerinin ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında 8 Eylül'de yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, otopside çiftin silahla vurularak öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay

Koçyiğitler köyünün Ürünlü mezrasında 8 Eylül'de yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, çifte ait altınlardan bir kısmının evde bulunmadığı belirlenmiş, Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside de vücudunda kurşun izlerine rastlanan çiftin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Yangın süsü verilen cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince dün 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ Karakoçan'da yangın süsü verilen cinayette 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika

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