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(ANKARA)- Deprem riski taşıyan bölgelerde yapılacak kapsamlı araştırmalar ve alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın lojistik merkezi olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda deprem riski taşıyan bölgelerde yapılacak kapsamlı araştırmalar ve alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın lojistik Merkezi olması gerektiğini belirtti. Erol, şu ifadeleri kullandı:

"2020 depreminden sonra yapılan konutlar, 2023 depreminde yaşanabilecek olumsuzlukları engelledi"

"Elazığ'da 2020'de yaşanan depremden sonra TOKİ inanılmaz şekilde bölgeye konutlar yaptı ve yatırımlar getirdi. O konutların hızlı bir şekilde yapılması 2023 Maraş merkezli depremde Elazığ'da can ve mal kaybını engelledi. Şöyle bir durum var şuanda 2023 depreminde Malatya'ya cansuyu olan Elazığ'dı. Elazığ depreme hazır bir kent haline dönüştü. Gerçekten Elazığ; halkıyla, kamu kuruluşlarıyla, bürokrasisiyle Malatya için cansuyu oldu.

"Elazığ'ın avantajları var, Elazığ lojistik merkezi olmalı"

Bilim adamları sürekli Tv'lerde yorumluyor ve açıklıyor. Bölgede fay hatlarında hareketlilik var yeni fay hatları var özellikle Tunceli- Bingöl fay hattı hareketli olabilir ve bu deprem 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir bu depremlerden kaynaklı bölge risk altında. Elazığ eğer depreme tam anlamıyla hazır hale getirilirse ki büyük oranda getirilmiş durumda. Bizim avantajlarımız var. Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlükleri ile kamu kuruluşlarının bölge müdürlüklerinin Elazığ'da olması kamu yatırımlarının Elazığ'a gelmesinde dönem dönem ayrıcalıklı hale getirmiş. Yollarımızın illerle olan bağlantısı duble yol. Karayolu ağımız son derece sağlıklı, demiryolu ağımız var. Havalimanımızın 2 pisti var ve ulaşım sıkıntısı yok. Keban Barajından dolayı Elazığ yarımada, su yollarını da kullanarak aslında olası bir depremde karadan, havadan ve sudan müdahale etme şansı var. Biz bu tedbiri alır Elazığ'ı depreme dirençli hale getirir oranın bürokratik yapılanmasını depreme yönelik doğru oluşturursak olası komşu illerimizde olacak depremde Elazığ pilot il olur. Hem lojistik sevkiyatıyla hem de depreme müdahale edecek teknik ekiplerin sevkiyatıyla ilgili Elazığ bölgede önem taşıyan bir il halinde geldi. Bizim önerimiz şu; Elazığ'ın depreme dayanıklı kent haline getirilecek eksikliklerin giderildikten sonra lojistik merkezi haline getirilmesi. Yani Kızılay çadır üretimi yapacaksa Elazığ'da yapsın, konteyner üretimi yapılacaksa Elazığ'da yapılsın. AFAD Bölge Müdürlüğü kurulmalı, Afad Bölge Müdürüğü'nün yeterli hale getirilerek olası deprem sürecinde anlık müdahale edebilmel. Bu hem şehrin ekonomisini canlandıracak hem de şehre yeni değer katacak hem de olası sınır illerimizde olacak depremlerde anında müdahale etme şansımız olacak."