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Elazığ Valisi Ömer Toraman, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Elazığ Valisi Ömer Toraman, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Toraman, 147 fotoğrafı inceleyerek 5 kategoride oylama yaptı. Vali Toraman, deprem ve Gazze konulu fotoğraflara özel önem verdiğini belirtti.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
16.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:29
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Elazığ Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Toraman, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Vali Toraman, " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze-Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı karesini oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" fotoğrafını seçen Toraman, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" isimli karesini tercih etti.

Vali Toraman, geleneksel hale getirilen yılın kareleri oylamasında, "Deprem-Umut" kategorisindeki fotoğrafların 6 Şubat depremlerinde ülke olarak yaşanan acının yanında, enkaz altından sağ kurtarılan her canla birlikte yaşanan umudu ve sevinci yansıtması bakımından çok değerli olduğunu söyledi.

Ayrıca, "Gazze-Kanıt" kategorisindeki fotoğrafların Filistin halkının yaşadığı vahşetin boyutunu tüm dünyanın gözleri önüne serdiğini aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ediyorum, hakikaten hem yurt içinde hem de yurt dışında haber takibini yaparken belgesel ve vesika niteliğinde fotoğraflar çekiyorlar. Nitekim bunun yansıması olarak Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği fotoğraflar Uluslararası Adalet Divanı'na kanıt olarak sunuldu. Dolayısıyla bu fotoğraflara bu gözle bakmak lazım. Bu fotoğraflar tarihe düşülmüş notlar."

Kaynak: AA
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