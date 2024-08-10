Elbistan Gençlik Merkezi, depremde hayatını kaybeden psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismiyle anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elbistan Gençlik Merkezi, depremde hayatını kaybeden psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismiyle anılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi, Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak. Elbistan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Mehmet Bölükbaşı'nın isminin gençlik merkezine verilmesinin devlet vefası olduğunu belirtti. Baba İsmet Bölükbaşı ise oğlunun isminin yaşatılmasında emek verenlere teşekkür etti.

10.08.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismi, Elbistan Gençlik Merkezi'nde yaşatılacak.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Bölükbaşı, 6 Şubat'ta, Onikişubat İlçesindeki Ebrar Sitesi'nin Z Bloku'nda eşi Esra Çınar ve 1,5 yaşındaki kızı Eliz ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Elbistan Gençlik Merkezi'nin isminin "Elbistan Mehmet Bölükbaşı Gençlik Merkezi" olarak değişmesi nedeniyle program düzenlendi.

Programda konuşan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, 6 Şubat depremlerinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybettiğini anımsatarak, Mehmet Bölükbaşı'nın isminin gençlik merkezine verilmesinin devlet vefası olduğunu kaydetti.

Demirel, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de deprem yaşamış bir şehrin insanıyım. Sürecin bu aşamaya gelmesinde emek gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de depremlerde ilçede 1000'e yakın insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek acılarının taze olduğunu kaydetti.

Baba İsmet Bölükbaşı ise oğlunun isminin yaşatılmasında emek veren ve katkı sunanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Evladımı, gelinimi ve torunumu kaybetmenin acısını hala yüreğimde taşıyorum. Oğlumun isminin buraya verilmesi bizleri gerçekten mutlu etti. Allah, herkesten razı olsun. Tüm deprem şehitlerinin mekanı cennet olsun."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Bölükbaşı'nın yakınları ile Gençlik Merkezi Müdür Vekili Enes Özeren, Müftü Vekili Abdullah Özkişi, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Bölükbaşı, Elbistan, Gençlik, Deprem, Baba, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elbistan Gençlik Merkezi, depremde hayatını kaybeden psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismiyle anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
20:11 Facebook, X ve Instagram’ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler Facebook, X ve Instagram'ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler
20:01 Görüşmeler bile başladı Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha çıktı Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
19:15 Okan Buruk ayrılığı açıkladı Zaha, Premier Lig’e geri dönüyor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor
18:06 İtalya’dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
18:03 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 16:52:03. #1.11#
SON DAKİKA: Elbistan Gençlik Merkezi, depremde hayatını kaybeden psikolog Mehmet Bölükbaşı'nın ismiyle anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement