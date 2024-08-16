Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda İkinci Orman Yangını - Son Dakika
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Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda İkinci Orman Yangını

Çanakkale\'de Gelibolu Yarımadası\'nda İkinci Orman Yangını

Çanakkale Savaşları'nın verildiği Gelibolu Yarımadası iki ay arayla alevlere teslim oldu. Büyükanafarta köyü yakınlarında dün saat 10.00 civarında çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı. 700 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımla başladığını açıkladı. Aynı bölgede iki ay önce de yangın çıkmış 575 hektarlık alan zarar görmüştü. Yangına İstanbul'dan da itfaiye ekipleri desteğe gitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının tarihi Conkbayırı'nda durdurulduğunu açıkladı, bölgeden bir fotoğraf paylaştı.

16.08.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
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(ÇANAKKALE)- Çanakkale Savaşları'nın verildiği Gelibolu Yarımadası iki ay arayla alevlere teslim oldu. Büyükanafarta köyü yakınlarında dün saat 10.00 civarında çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı. 700 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımla başladığını açıkladı. Aynı bölgede iki ay önce de yangın çıkmış 575 hektarlık alan zarar görmüştü. Yangına İstanbul'dan da itfaiye ekipleri desteğe gitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının tarihi Conkbayırı'nda durdurulduğunu açıkladı, bölgeden bir fotoğraf paylaştı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında, tarih kokan bölgede 15 Haziran'da orman yangını çıkmış, boğaz gemi trafiğine  kapatılmış, yangın yaklaşık 24 saatlik bir mücadele ile kontrol altına alınmış ancak 575 hektarlık bir alanın kül olması önlenememişti. Aynı yerden dün yine yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımla başladığı ve ormanlık alana sıçradığını açıkladı.

Askeri helikopter ve İBB itfaiye ekipleri devreye girdi

Dün saat 10.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hem havadan hem karadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamayan yangında 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter de görevlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri takviye olarak devreye girdi. 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken yangında, bir itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yandı. Yangın bölgesinde yaşanan trafik kazasında iki orman işçisi yaralandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki orman yangınının yaklaşık 24 saat sonra, bu sabah kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, "Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini düşünüyoruz" dedi. Yumaklı, meteorolojik verilerin bugün ve hafta sonu "yüksek risk olduğunu" gösterdiğini, vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.

"Orman yangını Conkbayırı'nda durduruldu"

Yangına ilişkin bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını Conkbayırı'nda durduruldu. İstanbul İtfaiyemiz de yangına müdahale için hemen bölgeye hareket etmişti. Söndürme faaliyeti gösteren bütün ekiplere teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda İkinci Orman Yangını - Son Dakika

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