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Elektrikli bisiklet taksiyle çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet taksiyle çarpıştı, sürücü yaralandı

Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Y.E.P'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet ile S.A. yönetimindeki 41 T 6028 plakalı taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Elektrikli bisiklet taksiyle çarpıştı, sürücü yaralandı
29.12.2023 - 08:47,
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Karamürsel ilçesinde taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde S.A. yönetimindeki 41 T 6028 plakalı taksi ile Y.E.P'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan??????? çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Yalova, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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