Elektrikli bisiklet taksiyle çarpıştı, sürücü yaralandı

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Karamürsel ilçesinde taksiyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kayacık Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde S.A. yönetimindeki 41 T 6028 plakalı taksi ile Y.E.P'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan??????? çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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